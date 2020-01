Detenuti abruzzesi usati come cavie. Stop del Garante ai test sovranisti. Palma boccia l’iniziativa avviata nelle carceri. No a ricerche in contrasto con le norme antitortura (Di sabato 25 gennaio 2020) Il Garante nazionale dei Detenuti Mauro Palma (nella foto) bacchetta il Garante d’Abruzzo Gianmarco Cifaldi sui test ai Detenuti e sulle dichiarazioni di Cifaldi riportate in una nota dell’Agenzia di stampa della Regione Abruzzo (Acra). Tutte affermazioni rilasciate per la sottoscrizione del protocollo d’intesa e, conferma il Garante, in contrasto con il protocollo effettivamente sottoscritto tra i vertici del carcere teatino e l’università di Chieti in cui Cifaldi è docente. Palma spiega l’accaduto, stupito dall’intervento del Garante abruzzese alla stessa stregua di Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione comunista, che si è mobilitato contro l’iniziativa annunciata e ora chiede le dimissioni di Cifaldi. “Il Garante nazionale informa che Cifaldi è stato costretto a fare marcia indietro e infatti si rimangia il comunicato che ho contestato”, sostiene l’autore della legge istitutiva ... lanotiziagiornale

Detenuti abruzzesi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Detenuti abruzzesi