Calciomercato Juventus, il figlio di Nedved: “ecco perchè papà non compra un centrocampista” (Di sabato 25 gennaio 2020) Calciomercato Juventus – La Juventus pensa alla nuova giornata di campionato, l’obiettivo della squadra di Maurizio Sarri è quello di mantanere il distacco sull’Inter, i bianconeri sono protagonisti anche in Coppa Italia e Champions League. La dirigenza nel frattempo pensa anche al Calciomercato, nelle ultime ore è stato definito lo scambio tra De Sciglio e Kurzawa con il Psg, operazione a titolo definitivo. Intanto arrivano indicazioni anche dal figlio di Pavel Nedved che ha risposto ad alcune domande dei tifosi su Instagram. “Ma perché non dici a tuo padre di prendere un bel centrocampista?” chiede il fan. “Perché sa fare il suo lavoro” risponde il figlio di Nedved in modo quasi piccato. La Juventus ha dimostrato qualche lacuna a centrocampo soprattutto a causa di qualche infortunio di troppo, difficile aspettarsi un colpo in questi ... calcioweb.eu

