Biden c’è (Di sabato 25 gennaio 2020) Milano. La campagna elettorale per le primarie democratiche in Iowa è entrata nella fase finale e decisiva – si vota il 3 febbraio – e i sondaggi segnalano un recupero di Joe Biden, ex vicepresidente di Barack Obama, il favorito nei sondaggi a livello nazionale ed eppure considerato moribondo, vuoi ilfoglio

minomazz : @aletapparini I know, ma Biden dovrebbe parlare e Warren pure è vicina di casa. Insomma c’è un surge poderoso e inn… - marioricciard18 : RT @minomazz: Per Biden il voto nero è l'ancora di salvezza. Senza il consenso enorme nella comunità afroamericana non avrebbe chance. C'è… - minomazz : Per Biden il voto nero è l'ancora di salvezza. Senza il consenso enorme nella comunità afroamericana non avrebbe ch… -