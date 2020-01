Belen Rodriguez, cellulite sconfitta con un particolare trattamento (Di sabato 25 gennaio 2020) La showgirl argentina Belen Rodriguez si è sottoposto alla crioterapia e ha condiviso il momento con i suoi fan. Ma di cosa si tratta nello specifico? Belen Rodriguez non passa mai di moda. La bella argentina è sempre attiva sui social e posta spesso foto della sua vita privata, scatti con il piccolo Santiago o su spiagge bianche mostrando il suo fisico che fa invidia a molte. Stavolta però ha postato un video su Instagram in cui non fa accenni nè a questioni lavorative e neppure sentimentali, bensì ha voluto condividere con i suoi followers una novità che la riguarda. L’avvenente showgirl ha stupito tutti coloro che la seguono e la considerano un modello. Infatti, pare si sia ripresa in un momento abbastanza particolare, ovvero mentre era impegnata in una seduta di crioterapia. Prima di lei, già altre donne appartenenti al mondo dello spettacolo ... chenews

Elisa60388018 : RT @NellyEffe: Belén Rodriguez tutta la vita. GdL non si permetta proprio di mettere zizzania o di giudicarla che può solo spicciarle casa.… - Elisa60388018 : RT @always__shines: Iannone serve alle donne per far capire che sono ancora innamorate degli ex. Prima belen rodriguez che ritorna da Stefa… - infoitcultura : “Solo tu puoi…”. Belen Rodriguez, solo il costumino. E la perfezione fisica è superiore -