Wanda Nara: "Nelle pause del Gf Vip mi collego con le telecamere di casa mia e controllo i miei figli" - (Di venerdì 24 gennaio 2020) Francesca Galici Mamma lavoratrice ma anche molto presente, Wanda Nara ha spiegato di seguirli a distanza con le 43 telecamere installate nel suo appartamento di Milano Procuratrice del marito, modella, showgirl e ora anche opinionista del Grande Fratello Vip. Wanda Nara è tutto questo ma è anche molto di più, perché è soprattutto mamma di 5 figli dai 3 agli 11 anni ed è moglie di Mauro Icardi, che da quasi 6 mesi vive e Parigi. Lei si divide tra la capitale francese per stare vicina al suo uomo, Milano dove vive con i suoi figli e Roma, dove da quasi un mese è impegnata con il Grande Fratello Vip targato Alfondo Signorini. Una vita densa e impegnativa per Wanda Nara, che nonostante tutto non rinuncia a seguire da vicino la crescita dei suoi figli, come ha spiegato in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: "Mi godo la loro infanzia. So che il tempo passa velocemente e voglio ... ilgiornale

