The Gentlemen | la clip del nuovo film con l’attore Matthew McConaughey (Di venerdì 24 gennaio 2020) La clip del film The Gentlemen mostra un cast formidabile capitanato da Mattew McConaughey. Il nuovo film diretto da Guy Ritchie uscirà in Italia da maggio 2020. Dopo il successo dei film come Operazione U.N.C.L.E con Henry Cavill e Armie Hammer, il nuovo film diretto dal regista ed ex marito della cantante Madonna, Guy Ritchie è stato … L'articolo The Gentlemen la clip del nuovo film con l’attore Matthew McConaughey proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

badtasteit : #TheGentlemen, Matthew McConaughey sottolinea l'aspetto più difficoltoso delle riprese - GamingToday4 : Wow, Henry Golding ha filmato The Gentlemen e lo scorso Natale allo stesso tempo - Lionmars : Sicuramente non è un film “woke” ma cristiddio se fa ridere. The Gentlemen é vintage Guy Ritchie. Colin Farrell e H… -