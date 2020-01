Sparò e uccise ladro per difendersi: assolto Mario Cattaneo. "La difesa è sempre legittima" (Di venerdì 24 gennaio 2020) Alberto Giorgi Mario Cattaneo, l'oste di Casaletto Lodigiano, rischiava una condanna di tre anni. Il giudice ha deciso per l'assoluzione Mario Cattaneo, l'oste che nel marzo del 2017 Sparò a un ladro per difenderci – uccidendolo – è stato assolto in primo grado dall'accusa di eccesso colposo di legittima difesa. Il pubblico ministero aveva richiesto una condanna a tre anni di detenzione: "Cattaneo ha agito in legittima difesa, ma ha ecceduto nei limiti. È stato lui a mettersi in una situazione di pericolo sfondando la porta bloccata dai ladri", le parole del pm nell’aula del palazzo di Giustizia. Dunque la palla è passata ai legali dell'imputato e quindi si è arrivati alla sentenza del giudice, che ha scagionato l'uomo. Dopo anni di odissea giudiziaria all'italiana Il ristoratore colpì mortalmente il 32enne Petre Ungureanu durante un colluttazione all’interno del ristorante. ... ilgiornale

