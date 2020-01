Sorrento decimato in casa del Fasano, la carica di Fusco: “Vogliamo vincere” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSarà un Sorrento decimato dall’influenza quello che sabato si appresta ad affrontare la trasferta in terra pugliese, in casa del Fasano, anticipo della ventunesima giornata nel girone H di serie D. Surreale infatti la settimana vissuta dai costieri, con il tecnico Maiuri che, durante gli allenamenti, non ha mai potuto contare sull’intera rosa a disposizione. Ben undici infatti i rossoneri bloccati a letto: Alvino, Cacace, D’Alterio, Figliolia, Herrera, De Rosa, Masullo, Vodopivec, Diop ed i portieri Scarano e Semertzidis. A cui si aggiunge Costantino, out per infortunio. Si cercherà qualche recupero in extremis ma ovviamente non è da escludere l’inserimento, da parte del tecnico Maiuri, di qualche elemento della formazione Juniores per completare l’elenco dei convocati per la gara in terra fasanese. Match che metterà a dura ... anteprima24

Sorrento decimato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sorrento decimato