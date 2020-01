Skeleton, Coppa del Mondo Konigssee 2020: Alexander Tretiakov beffa Yun Sungbin e vola in vetta alla classifica generale (Di venerdì 24 gennaio 2020) Alexander Tretiakov si aggiudica la tappa di Konigssee (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di Skeleton 2019-2020, sesto appuntamento della stagione, e si lancia prepotentemente in vetta alla classifica generale con 1243 punti contro i 1215 di Martins Dukurs ed i 1189 di Yun Sungbin. Alle loro spalle il trio tedesco composto da Alex Jungk, Felix Keisinger e Alexander Gassner con, rispettivamente, 1105, 1104 e 1002 punti. Il russo Alexander Tretiakov, quindi, conquista la terza vittoria stagionale con il tempo complessivo di 1:40.27 (50.15 nella prima discesa e 50.12 nella seconda) andando a superare proprio all’ultimo metro del budello tedesco il sud-coreano Yun Sungbin che chiude a soli 6 centesimi dopo aver dominato la prima metà di gara con il crono di 49.98. Completa il podio il primo dei padroni di casa: Felix Keisinger. Il tedesco, addirittura dodicesimo dopo la prima ... oasport

