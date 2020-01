Sei scippi in bici con una gamba di legno; studente strappato dall’auto dei prof. per picchiarlo – ANTEPRIMA (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il nuovo numero de “il notiziario” si apre con la notizia dell’arresto dello scippatore seriale, che era diventato l’incubo delle donne a Garbagnate: ha messo a segno 6 scippi in poche settimane, alcuni anche con molta violenza. Vicenda sconcertante da Saronno, dove alcuni studenti hanno “strappato” un giovane dall’auto dei prof che lo avevano messo in salvo, per continuare a picchiarlo. Ha picchiato due donne capotreno che lo avevano sorpreso senza biglietto, alla fine è stato arrestato: è un pregiudicato di Bollate. Quarto pedone investito nel giro di pochi mesi a Solaro sulla provinciale coi lampioni spenti. su Il Notiziario. ilnotiziario

