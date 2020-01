Roma, colpo di mercato: arriva Carles Perez dal Barcellona (Di sabato 25 gennaio 2020) La Roma è pronta a piazzare un grande colpo di mercato. Il club giallorosso sta per chiudere la trattativa con il Barcellona per Carles Perez, attaccante classe 1998. La Roma cercava un giocatore offensivo dopo l'infortunio occorso a Zaniolo. Sfumato Politano i giallorossi hanno puntato Carles Perez, in gol contro l'Inter in Champions. fanpage

tancredipalmeri : Dire che non sono un fan di Ausilio è un eufemismo. Ma qua è inappuntabile. Peraltro non si capisce perché di colp… - ffsAl3 : RT @riccardiologo: Credo di poterlo dire senza remore di essere smentito, il vero colpo di questa sessione di mercato è sicuramente carles… - OfficialZecca : RT @riccardiologo: Credo di poterlo dire senza remore di essere smentito, il vero colpo di questa sessione di mercato è sicuramente carles… -