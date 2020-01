Ricette Detto Fatto: la pizza crema di carciofi, taleggio e capocollo (Di venerdì 24 gennaio 2020) Una nuova ricetta per una pizza unica quella di Detto Fatto oggi 24 gennaio 2020 suggerita da Paolone, è la ricetta della pizza alla camomilla. Camomilla nell’impasto ed è un’idea da copiare ma in più Paolone aggiunge la crema di carciofi preparata in casa, i carciofi spadellati e per completare anche il capocollo, una vera delizia. Come sempre la lievitazione è lunga, ben 24 ore per ottenere un impasto soffice e facile da digerire. Seguiamo nel dettaglio i consigli e i passaggi della ricetta della pizza con crema di carciofi e camomilla di Paolone. Non perdete le altre Ricette Detto Fatto. Ricette Detto Fatto – LA pizza CON IMPASTO ALLA CAMOMILLA E crema DI carciofi DI PAOLONE Ingredienti: 1 chilo di farina, 650 ml di acqua, 30 ml di camomilla, 20 g di sale, 20 ml di olio di oliva, 8 g di lievito secco Per la crema di carciofi: mezzo porro, mezza patata, i gambi di 6 carciofi Per la ... ultimenotizieflash

