Regionali in Emilia-Romagna: tutti i candidati (Di venerdì 24 gennaio 2020) La tornata elettorale di domenica 26 gennaio è una delle più attese. I risultati Emilia-Romagna (così come quelli in Calabria) rischiano di avere più di un riverbero in chiave nazionale e, per questo motivo, le lunghe settimane di campagna elettorale sono state molto intense, con stracci che sono volati, soprattutto, tra i favoriti della vigilia: Stefano Bonaccini (presidente uscente e rappresentante del Centrosinistra) e Lucia Borgonzoni (senatrice della Lega e sostenuta da tutto il Centrodestra). La lista dei candidati, però, conta anche altri cinque nomi tenuti lontano dal clamore mediatico per via dei sondaggi. LEGGI ANCHE > «A Bibbiano le sardine sono 5 volte più della Lega in una piazza grande la metà» E che i risultati Emilia-Romagna potrebbero rappresentare un bivio anche per l’attuale governo in carica è un dato di fatto e la campagna elettorale – in special modo ... giornalettismo

MonicaCirinna : Manca poco al voto per le Regionali e i cittadini dell'Emilia Romagna e della Calabria rispondano a chi li vuole tr… - berlusconi : Sono ottimista, c'è una grande voglia di cambiamento in Emilia Romagna. Se vinceremo, sarà un forte segnale anche p… - TgLa7 : #Regionali, Mihajlovic, allenatore del Bologna: io tifo per Matteo Salvini,vspero possa vincere in Emilia-Romagna con Lucia Borgonzoni -