Raccordo, restringimento carreggiata su svincolo 28 (Di venerdì 24 gennaio 2020) Roma – Sul Grande Raccordo Anulare di Roma, in prossimita’ dello svincolo 28 (Via del Mare) al km 57,800, in carreggiata interna, e’ stato predisposto un restringimento di carreggiata al fine di poter intervenire al ripristino di un giunto di dilatazione danneggiato, al momento in prossimita’ dello stesso e’ stata interdetta la corsia di marcia lenta. Si prevede di ridare continuita’ alla circolazione autostradale nel corso della giornata di domani, sabato 25 gennaio. L'articolo Raccordo, restringimento carreggiata su svincolo 28 proviene da RomaDailyNews. romadailynews

Raccordo restringimento Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Raccordo restringimento