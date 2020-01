Oltre 100 miliardi di tonnellate di materiali consumati, preoccupano i gas serra (Di venerdì 24 gennaio 2020) I materiali che consumiamo - minerali, combustibili fossili e biomasse - in grandi quantità generano impatti ambientali importanti e costi economici rilevanti: nell’estrazione, nelle lavorazioni, nei trasporti, fino all’utilizzo finale dei prodotti e ai rifiuti da gestire.La forte crescita del prelievo dei materiali - da 26,7 nel 1970 a 92 miliardi di tonnellate nel 2017, di ben 3,5 volte in meno di 50 anni - è uno dei principali problemi per il futuro e la sostenibilità dello sviluppo.Un recente Rapporto (The circularity GAP report 2020) del Circle economy, un centro di ricerche internazionali con sede ad Amsterdam, fornisce un interessante aggiornamento. Il prelievo di risorse non sta rallentando: dal 2015, quando era di 84,4 Mld di t, è cresciuto di ben il 9% nel 2017.Sommando ai 92 Mld di t prelevate, gli 8,65 Mld di t di materiali ... huffingtonpost

