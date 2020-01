"Non distruggete Autostrade". Il manager tende la mano al Governo (Di venerdì 24 gennaio 2020) Togliere le concessioni ad Autostrade per l’Italia equivale a mettere l’azienda in default. Il messaggio, già lanciato nei giorni scorsi sui media dall’a.d. della concessionaria Roberto Tomasi, viene oggi ribadito in un’intervista alla Stampa da Carlo Bertazzo, nuovo amministratore delegato della casa madre Atlantia. Con una mano ben tesa verso il Governo perché si trovi una soluzione non punitiva per l’azienda: “c’è la massima disponibilità a dialogare. Fermo restando alcuni principi: la società deve mantenere un equilibrio economico-finanziario e deve essere messa in grado di mantenere la bancabilità del suo programma di investimenti”.Sottolinea Bertazzo:“Revocare la concessione ad Autostrade per l’Italia vorrebbe dire compromettere un’azienda e mettere a rischio un gruppo ... huffingtonpost

