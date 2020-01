Michela Quattrociocche esagerata: in bikini con lato b in mostra [FOTO] (Di venerdì 24 gennaio 2020) Michela Quattrociocche è un’attrice romana, diventata famosa grazie a “Scusa ma ti chiamo amore”, la pellicola di successo tratta dall’omonimo libro di Federico Moccia. Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposata con il calciatore Alberto Aquilani, ha due figlie ed è una grande amica di Ilary Blasi. Sexy in piscina In questo scatto vediamo la bella Michela sfoggiare un fisico pazzesco anche perché, negli ultimi anni, è diventata anche una star dei social e le sue FOTO sono tra le più apprezzate. L'articolo Michela Quattrociocche esagerata: in bikini con lato b in mostra FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

tereccr : RT @anchefragile_: Sono Michela Quattrociocche e GDL. Io scioccata,sembrano sorelle. - ciaononnociano : RT @anchefragile_: Sono Michela Quattrociocche e GDL. Io scioccata,sembrano sorelle. - Debina87 : RT @anchefragile_: Sono Michela Quattrociocche e GDL. Io scioccata,sembrano sorelle. -