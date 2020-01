Juve, De Sciglio verso il Psg. In arrivo Kurzawa (Di venerdì 24 gennaio 2020) Cambio della guardia sul binario difensivo della Juventus. Trova riscontri concreti la trattativa anticipata dall’Equipe sullo scambio De Sciglio-Kurzawa col Psg. Le parti hanno intensificato i contatti nelle ultime ore. A breve si chiude. Sarà uno scambio a titolo definitivo. Probabile un minimo di conguaglio in favore della Juve visto che il terzino sinistro dei francesi è entrato in scadenza di contratto. Sarri potrebbe abbracciare a breve un nuovo piede mancino rinforzando un pacchetto esterni particolarmente bersagliato dalla sfortuna e dagli infortuni in questa prima metà di stagione. Kurzawa, 27 anni, avanza a grandi passi verso la Juve. De Sciglio, che era stato fortemente voluto da Allegri, vede Parigi. E magari a fine stagione ritroverà sotto la Tour Eiffel il suo vecchio allenatore… Foto di copertina Ansa Leggi anche: Juve, rifiutate tutte le offerte ... open.online

