Harry e Meghan nuovi colpi di scena: marchio bloccato, oggetti rimossi dalla Royal Collection (Di venerdì 24 gennaio 2020) L’addio di Harry e Meghan alla famiglia reale non poteva non portare degli strascichi. E se da un lato la Markle e suo marito cercano pace e serenità in Canada, dall’altro a Londra si continua a metabolizzare questa situazione. Nelle ultime ore in particolare si è molto parlato del marchio “Sussex Royal” che sarebbe stato messo su molti oggetti venduti in occasione del matrimonio di Harry e Meghan e anche dopo. Un marchio che, pare sia stato bloccato al momento. Lo riferiscono i media britannici. Inoltre oggi sul DailyMail on line si lecce anche che gli oggetti con il marchio dei duchi del Sussex, sarebbero stati rimossi dal sito della Royal Collection. Un gesto molto forte che fa capire che clima si possa respirare a Londra. Harry E Meghan ULTIME NOTIZIE: COSA STA SUCCEDENDO TRA LONDRA E IL CANADA Il sito di cui parla il DailyMail è il ... ultimenotizieflash

welikeduel : Harry e Meghan, l'esclusivo video delle condizioni dettate dalla Regina Elisabetta in un documento originale a cura… - welikeduel : L'elenco di tutte le cose che Harry e Meghan devono restituire alla Regina, in un documento esclusivo a cura di Fab… - giovannivernia : Ma a qualcuno gliene frega qualcosa di Harry e Meghan oppure sono l’unico insensibile che non si sente toccato dai… -