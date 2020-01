Elezioni Emilia Romagna, le mille e una balla di Lucia Borgonzoni per conquistare voti (Di venerdì 24 gennaio 2020) Fino a dove si è disposti a spingersi per vincere? Quella della Lega per le Elezioni in Emilia Romagna è stata una battaglia all’ultima bufala. Le proposte presentate da Lucia Borgonzoni spesso non sono state altro che ripetizioni di leggi già attuate mischiate a continue insinuazioni contro la legislatura uscente. A mezzanotte però inizia il silenzio elettorale e tutto ciò che è stato detto per conquistare la fiducia degli elettori Emiliano romagnoli sarà decisivo. Tutto, anche le proposte più improbabili da mantenere e le invenzioni utilizzate per screditare una volta un candidato, una volta l’altro. Elezioni Emilia Romagna, una campagna elettorale all’insegna delle bufale La campagna elettorale è come la guerra: vale tutto. Anche le bufale. Da Bibbiano agli ospedali aperti anche di notte, dall’azzeramento dell’Irpef al presunto complotto degli eurocrati ... urbanpost

