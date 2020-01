Domenica Live, svelati gli ospiti della prossima puntata (Di venerdì 24 gennaio 2020) Barbara d’Urso è pronta ad andare in onda con un altro appuntamento con Domenica Live, il contenitore pomeridiano che analizza i gossip e gli scandali del momento. Durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, la conduttrice ha svelato gli ospiti che vedremo Domenica 26 alle ore 17.20. Si tornerà a parlare di Luigi Favoloso, che nelle ultime settimane ha fatto parlare di sé per la sua presunta scomparsa, nonostante l’ex concorrente del Grande Fratello sia vivo e vegeto ed abbia anche ripreso in mano il suo account Instagram. In studio non vedremo Favoloso, ma due suoi parenti, ovvero il padre e lo zio. Poi si passerà ad un doppio confronto: Paola Caruso affronterà il suo ormai ex compagno Moreno Merlo, mentre Floriana Secondi si ritroverà faccia a faccia con Daniele Pompili. Tutti e quattro, negli ultimi giorni, si sono “dedicati” a vicenda delle ... trendit

