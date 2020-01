Catania, in ospedale con forti dolori all’addome ma viene dimesso: Luigi torna a casa e muore (Di venerdì 24 gennaio 2020) La vittima è un 44enne catanese di Giarre, Luigi Magaraci, deceduto giovedì mattina dopo essere stato rimandato indietro dal Presidio Territoriale d’emergenza dell’ospedale di Giarre. La moglie ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri ritenendo che quanto accaduto sia frutto di malasanità. L’azienda sanitaria ha comunicato di aver inviato gli ispettori. fanpage

