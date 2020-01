Calciomercato Napoli, parla Carlo Alvino: “Piace Andrea Petagna, che per la SPAL però è incedibile” (Di sabato 25 gennaio 2020) Carlo Alvino, noto giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato azzurro nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’. “Il discorso della prima punta è legato alla questione di Llorente. L’Inter, nel discorso Politano vuole inserire anche lo spagnolo, ma il Napoli non può cederlo per restare in rosa con i soli Milik e Mertens, considerando anche gli infortuni di quest’ultimo. Il mercato di gennaio non dà grandi opzioni. Al Napoli piace Petagna, che per la SPAL però è incedibile. Basti pensare a questo per capire le difficoltà di questa sessione di mercato”. Anche la Roma aveva provato l’affondo per Andrea Petagna, invano. Il Napoli preferirebbe tenere Fernando Llorente, che non si è certo comportato male in questi primi mesi in azzurro. Il mercato non è ancora finito, ma ... calciomercato.napoli

