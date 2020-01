Calciomercato Inter, Eriksen atteso a Milano tra lunedì e martedì (Di venerdì 24 gennaio 2020) Si avvia verso una conclusione a lieto fine la trattativa per portare il centrocampista danese Christian Eriksen all’Inter. In base alle ultime voci di mercato, infatti, il Tottenham ha accettato l’offerta posta sul piatto dai nerazzurri. Eriksen pronto per l’Inter Seconda in classifica, a soli quattro punti dalla Juventus, l’Inter non intende perdere il passo per la lotto scudetto. Proprio per questo motivo i dirigenti nerazzurri sono particolarmente attivi per quanto concerne la sessione invernale di Calciomercato, al fine di rinforzare la rosa della squadra e riuscire ad arrivare fino in fondo al campionato a contendersi il titolo. Dopo aver annunciato nei scorsi giorni l’arrivo di Young e Moses, ecco che l’Inter è pronta ad annunciare l’arrivo di uno dei principali obiettivi di mercato invernali della società, ovvero Christian Eriksen. In ... notizie

