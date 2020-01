Brescia, investiti due bambini davanti la scuola (Di venerdì 24 gennaio 2020) Un terribile incidente è avvenuto nella mattinata di mercoledì ventidue gennaio, a Gussago, piccolo comune in provincia di Brescia. Le vittime sono state due bambini di otto anni, un maschio ed una femmina ed un uomo di sessantotto anni. Inizialmente le condizioni sembravano molto più gravi, ma alla fine nessuno ha riportato gravi traumi. Una vicenda terribile, che ha portato a minuti di paura, per l’automobilista che non è riuscito a frenare, per i testimoni che hanno assistito a tutta la scena e soprattutto per le vittime. Secondo le informazioni che sono emerse, l’incidente è avvenuto intorno alle otto e quindici di mercoledì ventidue gennaio, in via Sale, mentre i piccoli stavano andando a scuola, accompagnati dai genitori. Un uomo, di quaranta quattro anni, a bordo della sua auto, non è riuscito a vedere in tempo i tre ed infatti nonostante il suo disperato tentativo ... bigodino

