Australian Open 2020, Novak Djokovic liquida Yoshihito Nishioka in tre set e va agli ottavi (Di venerdì 24 gennaio 2020) Netto successo del serbo Novak Djokovic, numero 2 ATP, nel terzo turno degli Australian Open 2020 di tennis: il balcanico liquida con un perentorio 6-3 6-2 6-2 in un’ora e 27 minuti di gioco il nipponico Yoshihito Nishioka ed approda agli ottavi di finale, dove affronterà l’argentino Diego Schwartzman. Nel primo set il serbo preme sull’acceleratore e scava subito il solco che sarà decisivo: Djokovic tiene il servizio in apertura a zero e poi trova lo strappo a trenta, confermato rapidamente per il 3-0 non pesante. Il nipponico riesce a rimanere aggrappato alla partita, ma non impensierisce il balcanico in risposta davvero mai. Nell’ottavo gioco il giapponese concede un primo set point, ma si salva, nulla può però nel game successivo, quando Djokovic tiene a zero il servizio e chiude 6-3 in mezz’ora. Non vi è equilibrio neppure nella seconda frazione, dato ... oasport

