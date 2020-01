Attacco dell’Iran alla base Usa, Pentagono: trauma cranico per 34 soldati (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Pentagono ha reso noto oggi che 34 soldati statunitensi hanno subito “traumatiche lesioni cerebrali” nell’Attacco missilistico iraniano sulla base americana in Iraq di al Asad avvenuto lo scorso 8 gennaio in risposta alla morte del generale iraniano Qassem Soleimani ucciso in un raid Usa a Baghdad cinque giorni prima. Lo riferisce la CNN. Il portavoce del Pentagono, Jonathan Hoffman, citato dalla CNN, ha dichiarato che otto membri del servizio che erano stati precedentemente trasportati in Germania, sono stati trasferiti negli Stati Uniti. Donald Trump aveva affermato che gli Stati Uniti “non hanno subito perdite” a causa dell’Attacco. Interrogato più tardi sulle notizie relative alle lesioni cerebrali, Trump ha minimizzato la loro gravità: “Ho sentito che avevano mal di testa. E un paio di altre cose. Ma direi, e posso riferire, non è ... meteoweb.eu

SilvanoSalviato : RT @agambella: #Usa #Iran #Iraq Il portavoce Usa Jonathan Hoffman da una parte conferma che le forze armate non hanno registrato decessi ne… - BreakingItalyNe : IRAQ: Attacco missilistico dell'Iran contro le basi Usa dell’8 gennaio: Pentagono: 34 soldati americani hanno subit… - Mark18663729 : RT @agambella: #Usa #Iran #Iraq Il portavoce Usa Jonathan Hoffman da una parte conferma che le forze armate non hanno registrato decessi ne… -