Al via una nuova era di serie tv dagli autori di Grey’s Anatomy, The Big Bang Theory e altri (Di venerdì 24 gennaio 2020) Network, reti satellitari e generaliste non sembrano accontentarsi delle novità prospettate alla Television Critics' Association durante il tour invernale della scorsa settimana. Sono freschissime, infatti, le notizie dei pilot commissionati ad alcuni fra i più popolari showrunner per iniziare a plasmare una nuova era di serie tv. Da ABC a CBS, da NBC ad Amazon Studios, tutti i protagonisti dell'universo serial si stanno muovendo per assicurarsi la creatività dei nomi più quotati nel settore. Facciamo il punto sulle ultime novità. Le novità NBC Parallelamente al lancio di Peacock, la sua nuovissima piattaforma di streaming, NBC lavora a una programmazione sempre più ricca. La prima novità riguarda una commedia romantica ispirata alla serie spagnola Pequeñas Coincidencias, creata da Javier Veiga e disponibile in Italia su Prime Video. La versione a stelle e strisce è creata ... optimaitalia

NicolaPorro : Scoppia il caos per l'intitolazione di una strada a Giorgio #Almirante, leader storico del #Msi. @marco_gervasoni c… - matteosalvinimi : Con i bambini non si scherza. E con 26 indagati per i fatti di #Bibbiano, trovo sia una vergogna mondiale che qual… - lofioramonti : Chiudere gelaterie è non solo sbagliato culturalmente, ma anche un errore strategico in una fase in cui grande dist… -