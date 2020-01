Virus cinese, primo caso sospetto in Italia. Ricoverata una donna a Bari (Di giovedì 23 gennaio 2020) Una cantante barese di ritorno dalla Cina è stata Ricoverata nel Policlinico di Bari per un sospetto caso di coronaVirus ed è stata posta in isolamento respiratorio e da contatto in attesa degli esami diagnostici. Da quanto si è appreso, la dona rientrava da un tour in oriente che aveva toccato la zona di Wuhan, epicentro del Virus. agi

Agenzia_Ansa : Salgono a 17 le vittime del nuovo #coronavirus cinese. Lo riportano i media statali cinesi #ANSA - Agenzia_Ansa : Virus cinese, primo caso a Hong Kong. L'uomo era arrivato da Wuhan in treno #ANSA - Agenzia_Ansa : Il virus cinese 2019-nCoV è arrivato all'uomo dai serpenti #ANSA #coronavirus -