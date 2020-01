Tutto su Star Trek: Picard, su Prime Video dal 24 gennaio l’atteso ritorno di Patrick Stewart (Di giovedì 23 gennaio 2020) L'arrivo di Star Trek: Picard su Prime Video segna il debutto della novità più attesa nell'universo streaming di inizio 2020. Dal 24 gennaio, e con un episodio a settimana, Sir Patrick Stewart reindosserà i panni del personaggio che ha interpretato per sette stagioni in Star Trek: The Next Generation. La serie, già rinnovata per una seconda stagione da CBS All Access, colma così un vuoto che Stewart non sembra aver percepito. Non mi è sembrato surreale tornare a interpretare Jean-Luc Picard, ha commentato in una recente intervista, perché non l'ho mai sentito allontanarsi da me. Fra personaggio e interprete, insomma, si è creato quasi un legame di simbiosi. Verso la metà della terza stagione di Next Generation non riuscivo più a capire dove finisse Jean-Luc e dove iniziasse Patrick Stewart, ha spiegato. Ci siamo fusi, e da allora non ho mai avvertito alcuno scollamento fra noi. ... optimaitalia

