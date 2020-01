Striscia la Notizia | Jimmy Ghione ‘scippa’ il posto a Edoardo Stoppa FOTO

Striscia la Notizia svela la drammatica caduta in studio da Massimo Gramellini : ecco le immagini : Un episodio piuttosto clamoroso, avvenuto a Le parole della settimana, il programma condotto su Rai 3 da Massimo Gramellini il sabato sera. Un episodio nel quale si butta a capofitto Striscia la Notizia, che lo rilancia nella puntata in onda su Canale 5 di mercoledì 22 gennaio. Già, perché da Gramel

‘Mi vogliono fare fuori…’ : Mara Venier - il disperato appello a Striscia la Notizia per il deepfake : Il deepfale a Striscia la Notizia crea scompiglio Come accennato nei precedenti articoli, Mara Venier è una delle protagoniste assolute dei deepfake realizzati da Striscia la Notizia. L’esperimento fatto qualche settimana fa è talmente piaciuto al pubblico di Canale 5 al punto che Antonio Ricci ha deciso di proporlo altre volte. Ovviamente si tratta dell’imitatrice Francesca Manzini a cui, tramite un programma, viene applicata sopra ...

Erica senza k : calci e pugni all’inviata di Striscia la Notizia : Erica Cunsolo, conosciuta come Erica senza k, inviata di Striscia la Notizia è stata aggredita a Cosenza. L’inviata e i suoi due colleghi, sono stati aggrediti con calci e pugni mentre stavano svolgendo il loro lavoro. Erica e i suoi collaboratori stavano registrando un servizio per la trasmissione più irriverente dello scenario televisivo quando la situazione è degenerata. Il motivo della loro presenza allo stadio di Cosenza, era ...

Inviata di Striscia la notizia è stata aggredita : finisce in ospedale (FOTO) : E’ stata aggredita a Cosenza l’Inviata Erica senza k di Striscia la notizia, un parcheggiatore abusivo si scaglia contro la troupe Aggressione per Erica senza K, l’Inviata di Striscia la notizia ha avuto una brutta esperienza mentre stava girando un servizio a Cosenza. Insieme ad Erica c’era anche troupe che stava registrando il servizio riguardanti i parcheggiatori abusivi che tartassano gli automobilisti. Il fenomeno si è ingigantito e ...

Servizio sui parcheggiatori abusivi a Cosenza - calci e pugni a troupe di Striscia la Notizia : La giornalista Erica Cunsolo, in arte "Erica senza K", e due operatori di Striscia la Notizia sono stati aggrediti a calci e pugni a Cosenza, nei pressi dello stadio "Marulla", durante l'incontro di calcio di lunedì sera tra la squadra di calcio locale e il Crotone. A mettere in atto l'aggressione sono stati due giovani poi identificati e denunciati.Continua a leggere

Striscia la Notizia - l’inviata “Erica senza K” e due operatori finiscono in ospedale : aggrediti mentre facevano un servizio a Cosenza : l’inviata di “Striscia la Notizia” Erica Cunsolo, in arte “Erica senza K“, è stata aggredita insieme alla sua troupe durante la partita Cosenza-Crotone da un manipolo di parcheggiatori abusivi, arrabbiati perché il tg satirico stava realizzando un servizio proprio su chi controlla i parcheggi fuori dallo stadio San Vito. L’aggressione nei confronti di Cunsolo e le percosse a danno della troupe sono costate a tutti una ...

Junior Cally - analogie con caso Achille Lauro/ Video - Striscia la notizia vs Sanremo : Junior Cally, polemiche sulla presenza del rapper al Festival di Sanremo: Striscia la notizia coglie somiglianze con il caso Achille Lauro, il Video.

Striscia la Notizia ‘assume’ Mara Venier : ecco cosa farà nel tg satirico di Antonio Ricci : Il deepfake a Striscia la Notizia sta riscuotendo successo Da qualche settimana Mara Venier è protagonista di Striscia la Notizia. In che modo? Antonio Ricci ha deciso di proporre al suo pubblico di Canale 5 una serie di deepfake che ha per protagonista la storica conduttrice di Domenica In. Per chi non lo sapesse si tratta di una tecnica che permette di associare, attraverso degli appositi strumenti tecnologici, di associare il volto di un vip ...

Calci - pugni e spintoni : aggredita un'altra troupe di Striscia la Notizia - : Roberta Damiata Ennesima aggressione ad una troupe di Striscia la Notizia mentre stava realizzando un servizio sui parcheggiatori abusivi Dopo il gravissimo fatto delle coltellate ricevute dall’inviato di "Striscia la Notizia" Vittorio Brumotti rimasto miracolosamente illeso, un’altra troupe di “Striscia” è stata aggredita. Si tratta della giovane inviata Erica senza k, che stava facendo insieme alla sua troupe un servizio a Cosenza. ...

Aggredita la troupe di "Striscia la Notizia" : Mentre giravano un servizio sui parcheggiatori abusivi dello stadio di Cosenza, la troupe di Striscia la Notizia e l'inviata Erica senza k sono stati aggrediti e malmenati Roberta Damiata ?

Striscia la Notizia - inviata e troupe aggrediti : finiscono in Ospedale : COSENZA – “Non è stata una serata facile. Siamo all’Ospedale di Cosenza perché mentre eravamo in azione per raccontare la presenza di parcheggiatori abusivi che gestiscono i parcheggi davanti allo stadio, è successo quello che non volevamo accadesse. Alcuni di loro si sono avventati sulla troupe. Ci sono stati calci e pugni con attrezzature rotte. Stiamo bene anche se stiamo facendo degli accertamenti e vedrete tutto nella puntata di ...

Taylor Mega a Striscia la Notizia : “C’è stato un tranello nei miei confronti” : La modella friulana interviene ai microfoni del tg satirico in seguito alla discussione avuta con la presentatrice di Live - Non è la d'Urso.

Striscia la Notizia - la figuraccia di Giuseppe Conte a Berlino : "Eccola in tutto il suo splendore" : Il video di Giuseppe Conte, trapelato domenica sera, è diventato in breve tempo virale. Si parla della figuraccia del premier, che a Berlino ha provato in tutti i modi a trovare un posto in prima fila per la foto di riti con i leader dell'Unione Europea, senza però riuscirci. Respinto con perdite, i

Striscia la Notizia - bomba su Sanremo 2020 : Junior Cally - solo una coincidenza? La scoperta clamorosa : Striscia la Notizia, nella puntata trasmessa lunedì 20 gennaio su Canale 5, ha scoperto delle curiose analogie tra il caso Junior Cally, il rapper in gara tra i big al Festival di Sanremo 2020 al centro delle polemiche per via dei testi, violenti e contro le donne, di alcune sue vecchie canzoni, e i