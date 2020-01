Sarri: «Ne abbiamo vinte 14 su 15 allo Stadium? Mi girano per quel pareggio» – VIDEO (Di giovedì 23 gennaio 2020) Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Roma. Le parole del tecnico Maurizio Sarri in conferenza stampa ha commentato l’impressionante ruolino di marcia tenuto dalla Juve tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. 14 partite vinte su 15 giocate. «Fanno girare ancora quelle pareggiate. Qui vincere è normale, nello sport vincere però non è normale, è una cosa eccezionale. Son contento di quello che sta facendo la squadra, non bisogna guardare ai numeri perché quest’anno il percorso sarà sicuramente più difficile. La media punti della terza in classifica è straordinaria. Forse dovremo fare meglio degli anni scorsi per essere competitivi in campionato» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

