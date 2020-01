Riprodotta la voce di una mummia di 3000 anni fa (Di giovedì 23 gennaio 2020) Incredibile risultato arriva dalla Gran Bretagna: è stato riprodotto il suono emesso dal tratto vocale di una mummia egizia di 3000 anni fa. L’obiettivo è stato raggiunto dagli scienziati dell’University of London a Royal Holloway i quali per sintetizzare il suono hanno usando scansioni Ct, stampa 3D e una laringe elettronica. I risultati sono descritti in uno studio pubblicato su ‘Scientific Reports’. Dall’elaborazione si è ottenuto un singolo suono, una vocale: la tecnica non permette infatti di arrivare a sintetizzare una frase. Al centro dello studio, un celebre reperto: la mummia di Leeds del 1100 a.C, appartenuta al sacerdote Nesyamun. “Le dimensioni precise del tratto vocale di un individuo producono un suono unico“, ricordano i ricercatori. “Se è possibile risalire alle esatte dimensioni di uno specifico tratto vocale, i ... meteoweb.eu

