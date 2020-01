Meteo del weekend 24-26 gennaio | dove pioverà Le previsioni

Previsioni Meteo : pioggia e neve nel weekend - il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 29 gennaio : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: di seguito le Previsioni Meteo per domani e per i prossimi giorni, fino al 29 gennaio 2020. Domani al Nord molte nubi sulla Liguria con deboli precipitazioni sparse, tendenti a divenire diffuse dalla sera; bel tempo sul resto del settentrione, anche se con nuvolosità in graduale aumento dal pomeriggio, compatta sull’Emilia-Romagna e medio alta sulle restanti ...

Previsioni Meteo - la chimera delle irruzioni fredde in questo inverno mediterraneo : ma GFS lascia qualche speranza per inizio Febbraio : Previsioni Meteo – Le proiezioni mattutine del modello americano GFS costituiscono l’unica voce fuori dal coro, a dire il vero sostenuta da una visione più o meno simile anche da parte del modello canadese GMA, nel senso di nota un po’ più bassa, ridondeggiante e minimamente nella direzione di più bassa pressione, basse temperatura e bassi geo-potenziali. Al di là dell’ironia, l’apparato modellistico generale ...

Meteo - riappare l’anticiclone : bel tempo prima del weekend perturbato : Nelle previsioni Meteo di questo giovedì, troviamo una riapparizione dell’anticiclone. Sale l’alta pressione, prima della perturbazione nel weekend. Abbiamo detto molte volte dall’inizio dell’anno, che l’inverno non ne vuole proprio sapere di entrare in gioco, a darne la prova ci sta pensando l’alta pressione, che continua a tartassare l’Italia. Infatti le temperature continuano ad essere ...

Meteo Roma del 23-01-2020 ore 06 : 10 : Meteo siamo di nuovo appuntamento con le previsioni Meteo vediamo com’è il tempo oggi sulla nostra penisola a nord nuvolosità sparsa che si alternerà schiarite in genere più frequenti sulle regioni orientali al centro tempo prevalentemente asciutto tutte le regioni densamente a tratti compatti lungo le regioni tirreniche un trio di miglioramento in serata con schiarite più ampie al sud tempo fortemente instabile sulle Isole maggiori con ...

“Pioggia di iguane” su Miami : perché l’annuncio del servizio Meteo non è uno scherzo : Il National Weather Service di Miami ha annunciato che a causa delle temperature estremamente rigide che stanno investendo la città, durante le notti più fredde potrebbe verificarsi una "pioggia di iguane" dagli alberi. I rettili, animali a sangue freddo, resterebbero infatti letteralmente paralizzati dal gelo, finendo al suolo come morti. Ma fortunatamente basta un po' di tepore per "riattivarli".Continua a leggere

Meteo SHOCK : giorni della merla a rischio - i più MITI dell'Inverno : Ahi voglia le tradizioni popolari! Ebbene sì, anche le tradizioni devono fare i conti che i cambiamenti climatici. Però non potete dire che non ve l'avevamo detto, perché fin dai giorni scorsi ponevamo l'accento su alcune considerazioni Meteo climatiche inconfutabili. I primis la statistica: consultando qualsiasi archivio di Meteorologia ci si rende facilmente conto che sono stati più numerosi i giorni della merla insulsi piuttosto ...

Previsioni Meteo per i Giorni della Merla e inizio Febbraio : dal possibile freddo all’anticiclone anomalo : Previsioni Meteo -Certo, lo spettro circa una possibile fase anche abbastanza lunga mediamente dominata dagli anticicloni in sede europea e mediterranea è reale. Lo è, poiché, come accennato in precedenti editoriali, la sezione medio-alta dell’atmosfera, la stratosfera, è andata via via raffreddandosi, toccando valori record in alcune sezioni, come i -86°C circa di qualche giorno fa a 30 hp a, ossia intorno ai 23.000 m. Ne consegue ...

Previsioni Meteo : venerdì temporali e piogge sparse - il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 28 gennaio : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino al 28 gennaio 2020. Oggi al Nord sereno o velato per nubi poco significative con locali addensamenti tra Liguria di ponente e basso Piemonte. Centro e Sardegna: parzialmente nuvoloso sull’isola con addensamenti compatti sul versante orientale e meridionale dove saranno ancora probabili deboli ...

Meteo Roma del 22-01-2020 ore 06 : 10 : Meteo siamo di nuovo appuntamento con le previsioni Meteo vediamo com’è il tempo oggi sulla nostra penisola a nord nuvolosità sparsa che si alternerà schiarite in genere più frequenti sulle regioni orientali al centro tempo prevalentemente asciutto tutte le regioni con addensamenti a tratti compatti lungo le regioni tirreniche ulteriore miglioramento in serata con schiarite più ampie al sud tempo fortemente instabile sulle Isole maggiori ...

Previsioni Meteo - aggiornamenti della stagionale : brutte notizie dalla stratosfera. L’Inverno può riscattarsi solo a Marzo (e in Primavera) : Previsioni Meteo Stagionali – Premesso che la Meteorologia è la scienza dell’incertezza e dell’indefinibile per eccellenza, ove, pertanto, anche teorie che possono trovare un riscontro percentuale discreto, sono e rimarranno sempre tutt’altro che sempre valide e indiscusse, pur tuttavia, alcuni tipi comportamentali (indici) dell’atmosfera sono stati bene o male studiati e, nel corso degli anni, si sono avute dimostrazioni empiriche ...

Meteo - ritorno imminente dell’Anticiclone : qualche disturbo sulle isole : L’inverno non vuole proprio arrivare sulla nostra penisola, come testimoniano le previsioni Meteo. Dopo un martedì freddino, torna subito l’anticiclone. Il freddo inizio di settimana aveva fatto pensare ad un arrivo del freddo, grazie alle correnti gelide provenienti dalla Spagna. Ed invece dopo appena una giornata un pò più rigida, sembra imminente il ritorno dell’anticiclone […] L'articolo Meteo, ritorno imminente ...