Governo: Meloni, ‘con vittoria in Emilia chiederò elezioni a Mattarella’ (2) (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roma 23 gen (Adnkronos) – “Se prendete ‘Istituzioni di diritto pubblico’ di Costantino Mortati, membro dell’Assemblea costituente, uno dei principali giuristi italiani -ha aggiunto Meloni ospite su La7 de ‘L’aria che tira- dice che lo scioglimento anticipato delle Camere è esattamente lo strumento del quale il Presidente della Repubblica dispone quando dovesse ravvisare che c’è un’eccessiva distanza tra quello che accade nel palazzo e il sentimento del popolo”. “Perchè le elezioni in Emilia Romagna da questo punto di vista sono così significative? Perchè, a differenza della Calabria, che è una Regione dove c’è stata una normale politica dell’alternanza in questi anni, in Emilia Romagna fino a due anni nessuno credeva lontanamente che potesse esserci un centrodestra non vincente, ma competitivo. Per cui ... calcioweb.eu

