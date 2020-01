È morto Terry Jones, genio dell'ironia - (Di giovedì 23 gennaio 2020) Cinzia Romani «Abbiamo perso tutti un uomo gentile, divertente, creativo, che con il suo lavoro ha stimolato e divertito milioni di persone», recita il comunicato che annuncia la morte di Terry Jones, il fondatore dei Monty Python. Affetto da demenza degenerativa, l'artista che fu l'anima del celebre gruppo comico, aveva 77 anni. Da regista egli firmò tre film - Monty Python e il Sacro Graal, Monty Python e il senso della vita, vincitore a Cannes del Gran Premio della Giuria e Brian di Nazareth. Jones è il secondo componente del noto gruppo britannico a uscire per sempre dalla scena, dopo Graham Chapman. Laureato a Oxford in Letteratura inglese, verrà ricordato per la sua versatilità, che lo portò ad essere oltre che musicista, attore, scrittore e presentatore televisivo. E lo scorso novembre, il suo fraterno amico Michael Palin scrisse della malattia del sodale sul ... ilgiornale

wireditalia : L'attore e regista britannico ci ha lasciati all'età di 77 anni #TerryJones #MontyPython - repubblica : È morto Terry Jones, fondatore dei Monty Python [aggiornamento delle 14:26] - Agenzia_Ansa : E' morto Terry Jones, star dei #MontyPython. Attore e musicista, era malato da tempo. Aveva 77 anni #ANSA -