David Beckham, il look da viaggiatore perfetto (Di giovedì 23 gennaio 2020) È risaputo che i look di David Beckham siano tra i più azzeccati al mondo. Si sa anche che sua moglie Victoria ha un gusto impeccabile e che la coppia è tra la più posh e meglio vestite di tutte. Ma si sa anche che, quando si tratta di viaggiare, non sempre il comfort sia sinonimo di eleganza. E invece i Beckham danno un’ulteriore lezione di stile. Ovvero di essere l’impersonificazione dell’eleganza anche quando devono prendere un treno. Victoria e David sono stati paparazzati alla stazione Gare du Nord di Parigi, appena dopo aver assistito alla sfilata Haute Couture di Dior. Nessun avvistamento di pantaloni della tuta, leggings o felpe, ça va sans dire. Al contrario Victoria, con la sua Birkin di Hermès in coccodrillo, il cappotto in twill, un paio di tacchi vertiginosi, un dolcevita giallo e i pantaloni a zampa verde squillante, non ... gqitalia

