Cyberpunk 2077: l'annuncio del crunch inevitabile per terminare il gioco fortemente criticato dall'IGDA (Di giovedì 23 gennaio 2020) A seguito del rinvio di Cyberpunk 2077 a questo settembre, CD Projekt Red ha annunciato che il team dovrà affrontare periodi di crunch per rispettare la nuova data di uscita. In un report di Gamedaily.biz, l'International Game Developers Association ha fornito una dichiarazione in cui critica la decisione di CDPR."Uno studio di enorme successo come CDPR avrebbe dovuto avere i mezzi per supportare un ciclo di sviluppo più lungo per ridurre il crunch", afferma Renee Gittins, direttore esecutivo dell'IGDA.Per chi non lo sapesse, il crunch è quando uno sviluppatore deve fare straordinari per rispettare delle scadenze. Ciò potrebbe significare dover lavorare nei fine settimana e nei giorni festivi, a volte senza paghe aggiuntive. Negli ultimi anni, studi come Naughty Dog e Rockstar sono stati oggetto di discussioni sul crunch. Gittens afferma che l'industria dei giochi deve essere più ... eurogamer

