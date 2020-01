Cristiano Ronaldo si ripete: il gol contro la Roma è identico a uno realizzato con il Real (Di giovedì 23 gennaio 2020) Cristiano Ronaldo ha Realizzato un gol splendido in Juventus-Roma di Coppa Italia, il portoghese è scappato sulla fascia, è scattato, è entrato in area di rigore e con un fantastico diagonale ha messo il pallone nell'angolino e ha battuto Pau Lopez. Ronaldo segnò un gol identico in una gara di Coppa del Re con il Real Madrid, anche in quel caso l'assist lo ricevette da Higuain. fanpage

Squawka : Cristiano Ronaldo has now scored 13 goals in his last 10 games across all competitions for Juventus. ?? vs. Sassuo… - goal : Cristiano Ronaldo scores again as Juventus qualify for the Coppa Italia semi-finals ?? - 433 : Cristiano Ronaldo in 2020 : ?????? vs Cagliari ?? vs AS Roma ???? vs Parma ?? vs AS Roma ???? @Cristiano -