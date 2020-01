Conte ‘salta’ Davos per impegni di governo. Al Forum è scontro sulla Web Tax (Di giovedì 23 gennaio 2020) Conte ‘salta’ l’mpegno al Forum economico di Davos per impegni di governo. Intanto prosegue lo scontro sulla Web Tax. Il premier italiano Giuseppe Conte salta il vertice di Davos per impegni improrogabili di governo. A dare la notizia dell’assenza del Presidente del Consiglio è stata proprio l’organizzazione del Forum. fonte foto https://www.facebook.com/worldeconomicForum/ Giuseppe Conte salta l’impegno al Forum di Davos per impegni di governo La notizia trova conferme anche negli ambienti di governo. Giuseppe Conte salta il suo intervento a Forum economico mondiale previsto per il pomeriggio del 23 gennaio.Un’assenza di peso visto che il premier italiano rappresenta uno degli ambasciatori europei dell’economia green. Il Presidente del Consiglio si batte da tempo in prima persona per il raggiungimento di un’Europa ... newsmondo

NewsMondo1 : Conte ‘salta’ Davos per impegni di governo. Al Forum è scontro sulla Web Tax - Vania54078993 : @GiorgiaMeloni Sto insulso tra lui e quel leccaculo di Conte non so chi mi faccia più schifo. Ma sta gente ma dove… - Primapressit : Davos: salta lo 'Special Address' del premier Conte in programma al World Economic Forum -