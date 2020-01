Conte resta a Roma, non va al Forum di Davos (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non parteciperà ai lavori del World Economic Forum di Davos. Lo rendono noto fonti dell'organizzazione. Conte avrebbe dovuto intervenire al Forum di Davos con un 'Special Address' alle ore 16 insieme al presidente dell'organizzazione ginevrina Borge Brende. Al Wef sono presenti oggi il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri e il ministro degli Affari Europei, Vincenzo Amendola. agi

