Calcio Napoli, la carica di Opsina: “Vogliamo risalire la classifica a partire dalla sfida con la Juve” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il portiere del Calcio Napoli ha parlato sia della vittoria contro la Lazio, che ha regalato alla squadra la semifinale di Coppa Italia, che del match contro i bianconeri in campionato. Calcio Napoli Una carica di energia per ripartire e ritrovare la fiducia. Semifinale di Coppa Italia, questo ha portato in dote al Napoli la vittoria di martedi’ sera per 1-0 sulla Lazio. Un successo maturato al termine di un match combattuto, emozionante e tirato fino alla fine, ma che potrebbe avere un significato importante per la stagione degli azzurri, fin qui da dimenticare per quel che riguarda il campionato. “La vittoria contro la Lazio e’ stata importante e ci ha dato energia”, ha spiegato il portiere del Napoli, David Ospina, ai microfoni di Radio Kiss Kiss. “Era un successo che volevamo fortemente per fare strada in Coppa Italia, pero’ adesso dobbiamo ... 2anews

annatrieste : Adesso spero che sia chiaro un po' a tutti: a Napoli più che altrove il calcio senza ultras NON ESISTE ?? - sechesi : Un mese senza Mertens: il problema agli adduttori, le cure in Belgio, gli allenamenti personalizzati. Il Napoli asp… - Gazzetta_it : Torna Sarri a Napoli e il San Paolo si riempie -