Astropet: l’animale da compagnia perfetto per ogni segno (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ariete: Cane lupo Toro: il gattoGemelli: tartarugaCancro: pesciLeone: canarinoVergine: cricetoBilancia: anatraScorpione: cane San BernardoSagittario: serpenteCapricorno: cavalloAcquario: asinoPesci: coniglioSe preferite i pesci ai gatti, o i cani ai canarini, è anche una questione zodiacale: «ogni segno ha un collegamento speciale con un certo animale. Ognuno emette delle frequenze, e il contatto con quelle di un altro essere vivente può creare armonia o dissonanza», spiega l’astrologo Massimo Giannone, che nella gallery sopra suggerisce il pet perfetto segno per segno per vivere felici. «Ciascuno – prosegue l’esperto- è più affine per sensibilità, emozioni, istinto a un certo animale». Ne condivide cioè dei tratti caratteriali, o per il suo modo di vivere si adegua perfettamente alle sue esigenze: come il cane lupo, in sintonia speciale con l’Ariete dominatore, ... vanityfair

Astropet l’animale Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Astropet l’animale