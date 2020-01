Virus cinese: ci sarebbe un primo caso di contagio negli Usa (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Mentre il governo di Pechino conferma il nono decesso per il Virus cinese divampato dal mercato di Whuan, la Cnn riporta di un primo caso di contagio arrivato negli Usa. A Roma, nell’aeroporto di Fiumicino i controlli si fanno più stringenti e l’Unione Europea alza il livello di allerta da «basso» a «moderato». Virus cinese: ci sarebbe un primo caso di contagio negli Usa LEGGI ANCHE >Il coronaVirus e lo spettro della Sars Un uomo a Washington avrebbe presentato i sintomi della polmonite acuta dovuta al coronaVirus. Il trentenne di Seattle, arrivato negli Usa da Whuan lo scorso mercoledì e quindi prima dell’avvio dei controlli potenziati da parte delle autorità sanitarie federali, al momento dello sbarco non presentava alcun sintomo. Ora è ricoverato in isolamento al Providence Regional Medical Center di Everett, nello stato di Washington, stando a quanto reso noto ... giornalettismo

