Trono over, Anahi offende Valentina Autiero: “Le tue gambe…” La dama scoppia in lacrime (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il Trono over continua ad essere un palcoscenico pieno di colpi di scena e di avvenimenti sorprendenti. Durante l’ultima puntata andata in onda si è assistito alla sfilata delle dame. Chiamata a giudicare, oltre ovviamente al parterre maschile e agli storici opinionisti di Uomini e Donne Tina Cipollari e Gianni Sperti, anche la stylist fidata di Maria De Filippi. Anahi Ricca stronca Valentina Autiero Anahi Ricca solitamente è molto dura con i suoi giudizi, ma questa volta pare aver decisamente esagerato. La stilista si è lasciata andare a dei giudizi che hanno urtato la sensibilità della dama Valentina Autiero. Quest’ultima, durante la sfilata “Bella da perdere la testa”, si è presentata con un abito trasparente che ha lasciato intravedere le gambe. Una scelta che è stata aspramente contestata dalla stylist, la quale, senza mezzi giri di parole, ha invitato la ... kontrokultura

