Stefano Sorrentino: “Giusto smettere. Sono stato l’unico in Italia a parare un rigore a Ronaldo” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Libero intervista l’ex portiere del Chievo, Stefano Sorrentino, che ieri ha deciso di appendere i guanti al chiodo e di ritirarsi. Non ha scelto una data qualunque ma quella dell’anniversario del rigore parato a Cristiano Ronaldo. Un unicum in Italia, come spiega lui stesso. «Il 21 gennaio 2019 paravo un rigore a Cristiano Ronaldo, il primo e finora unico in Italia a riuscirci su 11 penalty calciati. Io e il Chievo siamo i soli a cui CR7 non ha segnato delle 20 squadre affrontate in serie A. Sì, in quelle due partite con la Juve ho raccolto zero punti e preso 6 reti, però mi resta l’orgoglio di questo primato». Dopo la retrocessione del Chievo, racconta, è stato contattato da altri club ma poi non si è concretizzato nulla. «Mentalmente e fisicamente sto bene, negli ultimi 15 anni ho fatto di media 35 partite a stagione, dunque è anche complicato mettermi a fare la chioccia a ... ilnapolista

