Ritiro di Stefano Sorrentino, l'omaggio del Palermo all'ex portiere (Di mercoledì 22 gennaio 2020) A un anno di distanza dal rigore parato a Cristiano Ronaldo, per l'ex portiere di Chievo, Palermo e Torino si apre un nuovo inizio. A un anno di distanza dalla straordinaria parata, è arrivato il momento del Ritiro di Stefano Sorrentino. Il giocatore lo ha comunicato in diretta tv. Staff, compagni e tifosi del Palermo lo hanno omaggiato con grande affetto e profonda stima. Lui però non ha dubbi: "Mi fermo qui". Il Ritiro di Stefano Sorrentino Vanta 363 partite in Serie A, che salgono a 632 se si includono i match affrontati in B e in C1, nel campionato greco con l'Aek Atene e nella Liga spagnola tra le fila del Recreativo Huelva. A lui l'onore di aver parato un rigore al temutissimo attaccante portoghese in maglia bianconera. Era il 21 gennaio 2019 e il suo Chievo perse 3 a 0 contro la Juventus. In totale sono 7 i rigori che ha parato nella sua carriera.

