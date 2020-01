Pantera in libertà nel foggiano, 15 uomini le danno la caccia: "Forse fuggita da casa di un boss" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La Pantera si sarebbe spostata a una manciata di chilometri da Apricena: proprio in quella zona è stata ritrovata una capra sgozzata. Le impronte hann confermato l'assoluta certezza della presenza della Pantera repubblica

