Lo splendido gesto della piccola Nicole: si taglia i capelli per donarli ai bimbi malati (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Lo splendido gesto di una bambina di Ischia: nel giorno del suo decimo compleanno, va a farsi tagliare la lunga treccia di trentacinque centimetri per donarla ad una onlus che la trasformerà in una parrucca per bambini malati. La parrucchiera che ha tagliato la treccia:: "Possa il suo gesto essere d'esempio". fanpage

