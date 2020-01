LIVE Juventus-Roma 3-1, Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA: tris dei bianconeri che volano in semifinale. Pagelle e highlights (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.50 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 22.47 Pagelle: Juventus (4-3-3): Buffon 5.5; Danilo 6 (41′ Cuadrado 6.5), Bonucci 7, Rugani 6.5, Alex Sandro 5.5; Bentancur 7, Pjanic 6, Rabiot 6.5 (76′ Matuidi 5.5); Douglas Costa 6.5 (67′ Ramsey 5), Higuain 6.5, Ronaldo 7.5. All. Sarri 7. Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 6.5; Florenzi 6.5 (68′ Veretout 6), Mancini 5, Smalling 5, Kolarov 5; Diawara 5 (77′ Bruno Peres 5), Cristante 6; Ünder 7, Pellegrini 5.5, Kluivert 5 (46′ Santon 6); Kalinic 4.5. All. Fonseca 6. 22.44 Juventus che vola con merito in semifinale contro la vincente di Milan-Torino, Roma che esce a testa alta dopo un buon secondo tempo. 95′ Fine della partita, Juventus-Roma 3-1. 94′ Grande parata di Buffon su colpo di testa di Mancini sul secondo palo. 93′ Kolarov ... oasport

juventusfc : KICK-OFF | ?? | #FinoAllaFine bianconeri! Vogliamo le semifinali!???? LIVE ? - juventusfc : ?? Inizia la conferenza stampa di Maurizio Sarri: «Ci aspetta una partita difficile. La @OfficialASRoma segna tanto… - JuventusTV : Il pre partita di #JuveRoma è LIVE! ?? -